النجمة شاكيرا تلاحقها الأزمات من إسبانيا.. بتهمة جديدة

وُجهت إلى النجمة الكولومبية شاكيرا - التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا في تنوفمبر بتهمة الاحتيال الضريبي - تهمة جديدة من النيابة العامة بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة ستة ملايين يورو، بحسب وثائق قضائية نُشرت اليوم الثلاثاء.

وكان قد أُعلن عن هذا الإجراء الذي أطلقه قاض في محكمة بضواحي برشلونة، في 20 يوليو من دون الكشف عن تفاصيل الاتهام، لاسيما حجم الاحتيال.

ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي.

ويقدّر الادعاء، الذي يتهم صاحبة أغنية «واكا واكا» باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام، حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 ملايين يورو بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية «لم تتلق أي إخطار في ميامي»، حيث «عنوانها الرسمي».

ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 نوفمبر في برشلونة لمحاكمة المغنية بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014.

وفي هذا الإجراء، يتهم الادعاء النجمة الكولومبية المتحدرة من أصل لبناني بعدم التصريح عن جزء من دخلها من جولاتها في الخارج خلال هذه الفترة، بينما كانت تعيش في إسبانيا لفترة تزيد عن 183 يوماً في السنة، وهو الحد الأدنى الذي يُفترض عند بلوغه التصريح عن محل الإقامة الضريبي في البلاد.

ويطالب الادعاء بإنزال عقوبة بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وغرامة بنحو 24 مليون يورو في هذه القضية.

وأضاف ممثلو النجمة أن «الفريق القانوني لشاكيرا يركز على التحضير (لهذه) المحاكمة».

وعادت الحياة الخاصة للكولومبية إلى الواجهة في يونيو 2022 إثر انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرار بيكيه الذي ارتبطت به لأكثر من 10 سنوات وأنجبت منه طفلين. وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما، انتقلت شاكيرا معهما إلى ميامي.