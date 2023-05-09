«زواج سري سابق»..تفاصيل جديد في أزمة شاكوش وزوجته

ما زالت أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق تثير الكثير من الجدل واهتمام وتساؤلات الجمهور، وكانت القصة اشتعلت تفاصيلها من أيام، بعدما حررت ريم طارق محضرًا ضد حسن تتهمه فيه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وحول أسباب طرد حسن شاكوش لزوجته من المنزل، كشف أحد المقربين من أسرة مطرب المهرجانات أنه نشب خلاف بين حسن وزوجته بعدما علم بسر زواجها من آخر قبل زواجها منه دون أن تخبره.

وفي تفاصيل الأزمة التي كشفتها الصحف المحلية، فقد ذهبت ريم طارق إلى القسم لتضررها من زوجها حسن شاكوش لطرده لها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق، حُرر محضر بالواقعة، وأحاله رئيس مباحث أكتوبر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وبحسب التحريات الأولية فقد تبين أن شاكوش غيّر قفل البيت، وطرد زوجته في وقت متأخر من الليل في الشارع، واستولى على مصوغات ذهبية عبارة عن: شبكة الزواج وقائمة المنقولات، وملابس زوجته بأكملها، بالإضافة إلى إيصال أمانة بـ 500 ألف جنيه موقع من المطرب حسن شاكوش لزوجته ريم طارق وهو عبارة عن مؤخر الصداق الخاص بها.



ورد حسن شاكوش على واقعة طرده لزوجته ريم طارق وكتب في منشور عبر حسابه في «فيس بوك»، أن القصة ناقصة والبيوت مليئة بالأسرار، وأن ريم طارق ما زالت زوجته ولا يصح أن يتحدث عنها.

وردت زوجة حسن شاكوش مؤكدة أن حسن كان يعلم أنها كانت متزوجة قبله، ولكنه رفض أن يعلن ذلك.

وكشفت صديقة ريم زوجة حسن شاكوش، أن طليق الأولى عليه حكم في 10 قضايا، وأن تدخله في أزمة ريم وشاكوش أدى إلى تصاعد المشكلة بينهما، مؤكدة أن صديقتها ستخرج عن صمتها وتكشف الحقائق كاملة، في الفترة المقبلة.

وقالت صديقة ريم، في انستغرام: طليق ريم عليه أحكام 10 قضايا، طالع يشهر بيها وبسمعتها.



وأضافت: حسن شاكوش كان عارف إن ريم مُطلقة، والمشكلة بين ريم وشاكوش كبرت لما طليقها اتدخل، وريم هتطلع تتكلم عن المشكلة بس في الوقت المناسب.



وأوضح أحد المقربين من حسن شاكوش، أن مطرب المهرجانات طرد زوجته من عش الزوجية، بعدما اكتشف زواجها من رجل آخر، دون أن تخبره،.