رحمة رياض تغني في القرية العالمية قريباً

تستضيف القرية العالمية، حفلاً فنياً للنجمة العراقية رحمة رياض على خشبة المسرح الرئيسي في 11 يناير المقبل.

وتحظى رحمة رياض بشعبية لدى الجمهور في العالم العربي، إذ قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مثل: «وعد مني»، و«الكوكب»، و«ماكو مني»، و«أصعد للكَمر». وتألقت مؤخراً في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 (Light The Sky) والتي شهدت مشاركة كوكبة من أشهر الفنانات العرب.

وكانت رحمة قد بدأت مسيرتها الفنية خلال مشاركتها في برنامج «سوبرستار» عام 2004، إلا أن حضورها في «ستار أكاديمي» 2010 مثل الخطوة الأكثر نجاحاً، إذ لاقت فرصتها للظهور والتألق مرة أخرى، لتحقق منذ ذلك الحين جماهيرية كبيرة، وباتت من أشهر الفنانات في الوسط الفني، وتمتلك العديد من الأعمال المميزة.

وتعد رحمة رياض رابع فنانة تشارك في الحفلات التي تقيمها القرية العالمية في موسمها الحالي، بعد الحفلات الثلاث التي شهدت مشاركة كل من مريام فارس ونانسي عجرم ونجمة بوليوود نيها كاكار.

يذكر أن الحفلات الفنية التي تقيمها القرية العالمية على مسرحها الرئيسي متاحة لجميع الضيوف، مع توافر مناطق مخصصة للعائلات للاستمتاع بكل ما تقدمه الوجهة من نجوم الفن.