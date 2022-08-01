تطورات جديدة في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

المصدر: الامارات اليوم

كسفت نقابة الأطباء، في مصر أن النيابة العامة: استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، في بيان، إن النيابة العامة على مدار أكثر من 6 أشهر، استوفت كامل التحقيقات، في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، مشيرا إلى أن قرار النيابة العامة: استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ هو دليل قاطع، يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء، بعدم استباق وسائل الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية، ونشرها قضايا الضرر الطبي، قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها، بحسب «القاهرة 24».

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