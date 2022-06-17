توم هانكس يصرخ غاضبا على بعض معجبيه لتسببهم في تعثر زوجته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شوهد الممثل الأميركي توم هانكس وهو يصرخ غاضبا على بعض المعجبين الذين التفوا حوله أثناء مغادرته وزوجته، ريتا ويلسون، مطعما في نيويورك، لتسببهم بتعثرها.

وأثناء مغادرتهما مطعما، الأول من أمس، والسير نحو سيارة كانت في انتظارهما، اقترب العديد من المعجبين وأحاطوا بهما وطلبوا أخذ صور سيلفي معهما.

وشوهد هانكس وهو يقول "ابتعدوا" بصوت مرتفع، لمجموعة المعجبين بعد أن تسببوا في تعثر زوجته.

وتم تحميل لقطات فيديو للحادث، والذي تضمن لغة فظة، على موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وفي الفيديو، شوهد حارس أمن يمهد الطريق أمام هانكس وويلسون للمشي وسط الحشد أثناء مغادرتهما المطعم.

وشوهد بعض الأشخاص من المعجبين المنتظرين وهم يحاولون التقاط صور سيلفي مع هانكس.

ولكن عندما تعثرت ويلسون، نتيجة تعرضها للدفع عن طريق الخطأ من قبل بعض المعجبين، استدارت وقالت بحزم لأحد المعجبين "أوقف ما تفعله".

فاستدار هانكس لمواجهة مجموعة المعجبين، ورفع يديه في الهواء، وصرخ: "هذه زوجتي، تراجعوا". ونظر إلى المجموعة بغضب، قبل أن يضيف: "إنكم تُسقطون زوجتي على الأرض". ثم غادرا المكان في سيارة كانت في انتظارهما.

وبادر بعض المعجبين بالاعتذار على الفور، ويمكن سماع بعضهم يقول: "آسف على ذلك يا توم".

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