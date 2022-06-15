محمد هنيدي ينجو من حريق بمنزله وينشر الصور

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تفاعل جمهور «السوشيال ميديا» في مصر مع إعلان الفنان المصري محمد هنيدي نجاته من الحريق الذي نشب في منزله،وكتب هنيدي على صفحته على «فيسبوك»، إنه «فوجئ باشتعال الحريق عقب حدوث انفجار في أحد أجهزة تكييف الهواء، لكنهم تمكنوا من إخماده سريعاً»، وعلق هنيدي قائلاً «الحمد لله أنا والأسرة بخير ربنا نجانا».

و أوضح هنيدي تفاصيل الواقعة، في تصريح لأحد المواقع المحلية قائلا«كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري»

ويتمتع الفنان بشعبية واسعة النطاق في مصر والعالم العربي، وكان آخر أعماله فيلم «الإنس والنمس».

الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جيت على قد كدة ولحقناها بدري pic.twitter.com/9gO45GyDfQ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 13, 2022

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