مصر.. جدل واستياء بعد إهانة كبيرة تعرضت لها أم كلثوم

المصدر: موقع الامارات اليوم

تسببت تصريحات شاعر مصري حول كوكب الشرق ام اكلثوم بموجة واسعة النطاق من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف المصرية، واعتبرت هذه التصريحات اهانة كبيرة لقامة كبيرة ورمز من رموز الفن والثقافة في مصر والعالم العربي عموما.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا شديد اللهجة، بعد ماوصفته إهانة كوكب الشرق أم كلثوم، وأحمد رامي في اتحاد كتاب مصر.

وجاء البيان: «مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان حين يتطاول على رموزها».

وأضاف بيان نقابة المهن الموسيقية: محاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران.

وتابع البيان: نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر، فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد، لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب، بحسب «اليوم السابع».

وكان اتحاد كتاب مصر قد استضاف الشاعر ناصر دويدار في ندوة بعنوان"الأغنية المصرية وجدان أمة" قال في بعض منها:"يقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال إنها صاحبت 11 مرة، وأنها استغلت دور الشاعر الولهان اللي لعبه أحمد رامي و«لعبته على الشناكل» لأنه وقع في يد «واحدة موالدية» يعني تربية موالد!

وأضاف:«رامي كان عاشق عنده"هطل عاطفي" وكان"بيتكيف" من البُونيات اللي بياخدها من أم كلثوم!، أم كلثوم كانت ست أنانية و"شكلها ملخبط"، وأن عبدالوهاب محمد أحب أن يكرر دور الشاعر الولهان مع لطيفة وأن العلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، يقال إن هناك شاعر اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليها.

أسرة كوكب الشرق بدورها اعربت عن استيائها الكبير من الامر وقال حفيد شقيقها عدلي خالد أن:»ما قيل في الندوة من مساس بأم كلثوم بها الشكل لا يمكن أن أتخيله، أعرف أم كلثوم وجهدها الجبار في الغناء لمصر والمجهود الحربي، وكلنا يعرف دورها الوطني، والحقيقة لقد اندهشت من التطاول عليها بهذا الشكل، أم كلثوم التي وصفت بالهرم الرابع هل يمكن أن يقال عنها إنها «صاحبت 11»، وأنها "موالدية"، وأن"خلقتها ملخبطة"، لا يكن بأي حال من الأحوال، ولا أدري كيف من سمعوه سمحوا له بالتطاول بهذا الشكل الذي يسىء ليس لأم كلثوم وحدها، إنما لمصر.

وأضاف«لا أدري كيف سمح لنفسه بأن يصف أحمد رامي بهذه الأوصاف، وأكاد أجزم بأن كل ما كتبه هذا الشاعر لا يساوي بيتا من شعر رامي وعبد الوهاب محمد، هذه إهانة لأم كلثوم وسنُقاضيه بالتأكيد، وسنقف بحزم لأي محاولات تشويه لصورة هرم مصر الرابع، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم المساس بها».

وأكد خالد:«المدهش في الأمر أن هذه الندوة تدور في اتحاد كتاب مصر، وليس في مكان آخر، كيف سمح اتحاد الكتاب أن يقال عن رمز مصري كبير مثل هذه الأقوال ويرفع فيديوهات الندوة علي يوتيوب، هذه إهانة كبيرة ولن تغتفر».

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