طارق الشناوي يكشف تفاصيل عن حقيقة نجلي سمير صبري.. "فيديو"

المصدر: مروة سليم - دبي

أثار الناقد الفني المصري طارق الشناوي جدلا بعد تصريحاته الأخير التي تتعلق بعدم إنجاب الفنان الراحل سمير صبري، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي

وقال طارق الشناوي، خلال المداخلة الهاتفية "في وصية الفنان سمير صبري المعلنة لم يذكر أن الميراث لأولاده أو ابنه، وقال إنه لأولاد أخته، فلو كان لديه فعلا ابن لكان ذكره في الوصية لأنه ابنه الوحيد، وهذا ما جعلني أقول إن سمير لم ينجب، أعتقد أنه تزوج لكنه لم ينجب، حتى لو سمير أعلن في البرامج عن ذلك، دي شطحة من الخيال".

وأكد الشناوي على أن هذا الكلام هو توقعاته الخاصة، وأن ابن سمير صبري إذا كان موجودا بالفعل فمن الطبيعي أن يتحدث بعد وفاة والده، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الزواج حصل لكن مسألة وجود ابن للراحل مشكوك فيها.

وأوضح أنه "إذا كان لسمير ابن لعرف المخرج محمد ترك الذي أوصاه الفنان الراحل بأن يغسله بعد الوفاة لأنه أقرب الأشخاص إليه داخل مصر، ولكنه لم يتطرق إطلاقا إلى مسألة نجل سمير صبري".

ولم تكن المداخلة الهاتفية هي المرة الأولى التي ينفي بها الشناوي وجود ابن للراحل سمير صبري وهو ما دعا الماكيير المصري محمد عشوب والذي كان صديقاً مقرباً من الفنان الراحل، من الرد على تصريحات الناقد طارق الشناوي الأخيرة حول نفيه وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري، موضحاً أن كلامه غير صحيح، وأن سمير لديه ابن آخر من نجمة شهيرة.

وقال عشوب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريماً معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار".

وأضاف: "وعندما تحدث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه (باب الخلق) شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحاً يا أستاذ طارق".

وتابع: "وللمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك إلا بعد وفاته، وأيضاً ليس شطحاً يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل".

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري توفي صباح يوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.

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