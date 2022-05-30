محبو الصيف" وجهنم.. تصريح عبير صبري يثير موجة غضب وانتقادات"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة المصرية عبير صبري للانتقادات والهجوم الكبير بسبب منشور لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مازحت فيه الفنانة متابعيها، حيث كتبت: "أي حد سعيد في الصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط وحساسية وضربات القلب.. ده هيكون إنسان سعيد في جهنم برضو".

وانهالت موجة من الغضب والانتقادات الكثيرة على الفنانة عبير صبري بعد هذا المنشور، حيث بدأ بعض المتابعين في سبَّها من خلال التعليق على المنشور وآخرين دعوا عليها بدخول جهنم، فردَّت الفنانة على الفور وكتبت: كتبت بوست النهاردة عن كراهيتي لفصل الصيف، كنت بهزر يعني ببساطة مع أصدقاء صفحتي الشخصية، وتناقلته المواقع والشتايم انهالت عليَّا من كل صوب وحدب كعادة المعلقين اللي كلها أو معظمها دعاء عليا بدخول جهنم، وربنا ياخدني ويريحهم مني بعد ألف شر عليا.

وتابعت الفنانة عبير صبري أن هناك شخصية محترمة نصحتها بأن تنتبه لما تكتبه؛ لأن هناك أشخاص يحوِّلُون معنى الكلام عن قصد، واختتمت عبير صبري كلامها قائلة: "أوك.. أنا بعتذر لمحبي الصيف، وإن شاء الله كلنا ندخل الجنة يا جماعة، وربنا يغفر لنا جميعا ويساعدنا شكراً".

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