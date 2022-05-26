إسبانيا تحاكم شاكيرا بـ 6 جرائم

المصدر: موقع الامارات اليوم

اتهمت الحكومة الإسبانية الفنانة العالمية شاكيرا، بتهمة اختلاس 14.5 مليون يورو من وزارة الخزانة، بجانب التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لصحفية الكوميرثيو.

وقالت محكمة برشلونة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام ضدها عن 6 جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.

ودفعت شاكيرا مبلغ 14.5 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين أخرى في الفائدة، وذلك بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي مزعوم بين عامي 2012 و2014.

وأعلنت شاكيرا في بيان لها، بعد قرار محكمة برشلونة، أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني، وأصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية كان دائمًا بلا عيب.

وشددت شاكيرا على أن المحكمة لم تدخل لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت احتيالًا ضريبيًا ولا ترفض الحجج التي أثارها الدفاع، بل تقتصر على استدعاء الأطراف لتقديم ادعاءاتهم في لحظة إجرائية غير الوقت الحالي، وأن رفض الاستئناف هو مجرد خطوة أخرى في العملية، والتي تستمر الآن في مسارها المعتاد.

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