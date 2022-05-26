فنانة عراقية تثير عاصفة من الجدل بعد سيلفي مع والدها الميت

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثارت فنانة عراقية عاصفة من الجدل والانتقاد بعد نشرها لصورة تدالتها منصات التواصل الاجتماعي على أنها سيلفي مع والدها المتوفي.

وتعرضت كادي القيسي لهجوم كبير، وعلى الرغم من نفيها للأمر إلا السجال لم يتوقف، وأكدت كادي على أن الصورة تم التقاطها قبل وفاة والدها بوقت قصير، قائلة: أول شيء الأب أبويه وأنا حرة، وثاني شيء الصورة آخر صورة لأبويا، قبل وفاته وكان مريض.

ونعت كادي القيسي والدها عبر حسابها في «انستغرام» قائلة: إنا لله وإنا إليهِ راجعون، الله يرحمك يا أبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين، آخ يا بابا أخذت روحي وراك.

وكادي القيسي هي فنانة عراقية بدأت حياتها في عالم المجوهرات والأزياء، وكانت بدايتها في عالم التمثيل، في دور صغير في مسلسل «على قد الحال»، ويعد عام 2020 بداية انطلاقتها الحقيقة في عالم التمثيل سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية.

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