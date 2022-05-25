مصادر مقربة تكشف تطورت الحالة الصحية للفنانة أنغام

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، راندا رياض، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، بعد إجرائها عملية جراحية في الكتف، خلال الأيام الماضية.

وقالت مديرة أعمال أنغام لـ «القاهرة 24» إن أنغام حاليًا في فترة تعافي بالمنزل، ويتابع الأطباء حالتها بعد خروجها من المستشفى، كما أوصوا بتعليق ذراعها لمدة 6 أسابيع في حامل طبي، موضحة أنها بدأت في جلسات للعلاج الطبيعي.

وقالت أنغام، في تصريحات تلفزيونية سابقًا، إن هناك طبيبا مصريا يعمل في ألمانيا، أجرى لها عمليتين جراحيتين في نفس التوقيت، الأولى جراحة دقيقة في الكتف، وذلك بعدما عانت من آلام شديدة استمرت للعديد من السنوات، أما الثانية في رسغ اليد نتيجة مشاكل ضخمة في أوتار اليد، كما أنها أجرت منذ فترة 3 عمليات في أقل من شهر ونصف، ولكنها لم تصرح بذلك إعلاميًا في وقتها.

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