عبد الرحمن أبوزهرة يدخل في غيبوبة وأسرته تطلب الدعاء

المصدر: موقع الامارات اليوم

تشهد الحالة الصحية للفنان المصري القدير عبدالرحمن أبوزهرة تطورات متسارعة تقلق جمهوره ومحبيه.

وبعد دخوله المستشفى العسكري، الذي يعالج فيه بساعات قليلة، ونقله إلى العناية الفائقة، دخل في غيبوبة وهزة صحية شديدة.

وكشفت مصادر في نقابة المهن التمثيلية في مصر، لعدد من الصحف المحلية إن «الأمور غير مستقرة ونتواصل مع الأسرة والأطباء على مدار الساعة، وهذه المرة الرابعة التي يدخل فيها العناية، ولكن بغيبوبة وفقدان ملموس في الوعي، ويتمنى الأطباء تخطي هذه الفترة سريعاً».

وأضافت: «الأطباء أشاروا إلى حالة ضعف عام في الجسد، بعد إجراء الجراحة، نتيجة عدم الإقبال على الأكل، وهو ما يحاول الأطباء تعويضه عبر المحاليل الطبية».

وطالبت أسرة أبوزهرة عبر منصات التواصل المحبين والأصدقاء والجمهور بالدعاء له.

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