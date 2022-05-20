«مع السلامة يا صديقي»..عادل إمام ينعى سمير صبري

المصدر: موقع الامارات اليوم

نعى الفنان المصري الكبير عادل امام، رحيل صديقه الفنان سمير صبري، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر عادل الإمام، عبر حسابه الرسمي في موقع «إنستغرم»، صورة تجمعه بالفنان الراحل، سمير صبري

معلقا عليها: «وداعًا الفنان الكبير سمير صبري.. مع السلامة يا صديقي اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك».

وتوفي الفنان المصري الكبير، سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن وفاة سمير صبري جاءت بعد صراع مع مرض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين منتصف فبرايرالماضي، وأفاد مقربون منه بأنه يعاني من مشكلة في الصمام «الميترالي»، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.



يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة كان من خلال مسلسل «فلانتينو» مع النجم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فيعدة أفلام منها «ديدو»، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و«محمد حسين» مع النجم محمد سعد، و«المشخصاتي الجزء الثاني» مع الفنان تامر عبد المنعم.

وفي 26 فبراير الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية عانى منها الأخير.

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