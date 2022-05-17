وفاء مكي تجري عملية لاستئصال ورم

المصدر: موقع الامارات اليوم

وجهت الممثلة البحرينية وفاء مكي رسالة إلى جمهورها قبل إجراء عملية جراحية، قالت: «إنها ستقوم بإجرائها لاستئصال ورم».

جاء ذلك في منشور للفنانة البحرينية على صفحته الرسمية على انستغرام، تضمن صورة لها من داخل غرفة العمليات وعلقت: «دعواتكم… استئصال ورم».

ولم توضح مكي تفاصيل حالتها الصحية أو الروم الذي تعاني منه وهو ما أثار تساؤلات بين متابعيها حول طبيعة الورم وتأثيره على صحتها.

ونالت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها، بينما أثنى آخرون على أعمالها الفنية وقدرتها على الموازنة بينها وبين حياتها الأسرية.

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