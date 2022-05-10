بلوغر مصرية شهيرة تعود من العمرة «مضروبة ومطلقة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت البلوغر المصرية أحلام عادل، انفصالها عن زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، بعد أسابيع قليلة من زواجهما الذي كان حديثا للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت البلوغر أحلام عبر خاصية «استوري» بموقع تبادل الصور انستغرام نبأ طلاقها حيث كتبت: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات..ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة».

وشرحت أحلام ما تعرضت له في رحلة العمرة مع زوجها في مقطع فيديو، ونشرت منه مقطعا صغيرا فقط وأزالته بسبب انهيارها حيث علقت عليه: أنا صورت كتير وفي الآخر بعيط وبنهار وحسبي الله ونعم الوكيل بجد،بحسب «القاهرة 24».

وتابعت أحلام خلال الاستوري: «بكرة بإذن الرحمن هنتقابل الساعة 10..ولحد ما بكرة يجي ادعولي ابقي كويسة وربنا يخلصنا منها على خير».

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