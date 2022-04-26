نضال الأحمدية ترد على طوني خليفة: ماحدث قبل زواجه وبعد طلاقي

المصدر: موقع الامارات اليوم

ردت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، اليوم الاثنين، على مواطنها، الاعلامي طوني خليفة، ‏بعد أن كشف عن مقلب دبرته له تسبب في غضبه منها.‏

واعترف خليفة خلال استضافته، في برنامج «العرافة»، المذاع طوال شهر رمضان على فضائية «المحور» المصرية، أنه معجب بشدة بنضال الأحمدية، ولكن من طرف واحد.

وكشف الإعلامي اللبناني عن مقلب نضال الأحمدية له في قبرص، فبعد أن أخبرها أنه معجب بها، عرضت عليه الصعود معها إلى شقتها، ليوافق، ولكن بعد أن صعد فوجئ أن منزلها يستضيف العديد من المدعوين وليس خاليا كما اعتقد«.

وردا على اعترافاته، نشرت نضال الأحمدية، تصريحات طوني خليفة المتلفزة بشأنها في برنامج"العرافة"، وكتبت معها:"ولا أهضم من الغالي طوني خليفة الصادق والطيب، الله يسعده مع زوجته المحامية والأم وبنت العائلة والأصول".

وأوضحت الأحمدية في نفس منشورها أن"ما حدث كان قبل زواج طوني خليفة وبعد طلاقها".

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