جوني ديب في اعتراف صادم : لم أشاهد «قراصنة الكاريبي» نهائيا

المصدر: الامارات اليوم

كشف النجم العالمي جوني ديب عن أمر لايصدق متعلق بواحد من أكثر أفلامه شهرة.

واعترف جوني ديب أمام هيئة المحلفين خلال مثوله أمام المحكمة كجزء من المحاكمة المستمرة بينه وبين شريكته أمبر هيرد بأنه لم ير فيلمه الشهير «قراصنة الكاريبي» نهائيا.

وعندما سُئل الممثل البالغ من العمر 58 عامًا عن كيفية نجاح فيلمه الشهير، قال إنه «لم يره».

وأضاف: «لكنني أعتقد أن الفيلم حقق أداءً جيدًا، على ما يبدو، وأرادوا الاستمرار، وكسب المزيد، وكنت على ما يرام للقيام بذلك»، بحسب موقع «إندي 100».

وعقب أن دوره كالقرصان المثير للجدل جاك سبارو منحه «حرية كبيرة» بسبب طبيعة الشخصية التي قام بتجسيدها، لدرجة أنه «عرف الشخصية أكثر من الكتاب أنفسهم» وتابع أنه كان «يمكن للكابتن جاك سبارو القيام بأشياء لا يمكنني القيام بها على الإطلاق. يمكنه أن يقول أشياء لا يمكنني قولها».

وحقق الفيلم الكوميدي بأجزائه الخمسة أرباحا هائلة خلال عرضه.

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