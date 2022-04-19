براءة تامر أمين من تهمة "إهانة الصعايدة"

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة الإعلامي المصري تامر أمين، من تهمة "إهانة وتحقير البعض من أهل الصعيد" ببرنامجه على قناة النهار وذلك في القضية رقم 425 لسنة 2022.

وكان المحامي حسين المطعني، أقام دعوى بصفته أحد أبناء الصعيد متهماً تامر أمين، بإهانة وتحقير فئة من أهل الصعيد، حيث ذكر أمين ببرنامجه المذاع بقناة النهار أن "أهل الصعيد بيخلفوا الأولاد والبنات عشان ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا"، بحسب موقع "القاهرة 24".

وكان الإعلامي تامر أمين قد قدم اعتذاراً في برنامجه، وقال: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر اللي زعلانين مني أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتي يعلم بيها ربنا نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقني في الدنيا إن واحد صعيدي بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا مني، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللي طلعولنا المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".

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