عبد الله بالخير: انتصرت على بلقيس فتحي بالقضاء ولا مجال للاعتذار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الفنان الإمارات عبد الله بالخير خلال مقابلته الأخيرة النجمة بلقيس فتحي وأنها حاولت الحصول على مبلغ خيالي منه فقط لأنه تحدث عن والدها أحمد فتحي.

وقال عبد الله بالخير أن بلقيس فتحي حاولت الحصول على مليوني درهم أي ما يعادل نصف مليون دولار منه بعد أن تحدث عن والدها.

خلاف عبدالله وبلقيس يعود لفترة طويلة إلى الوراء حيث انتقد حصولها على الجنسية الإماراتية برغم أنها يمنية ومن مواليد اليمن، أما بلقيس فردت في وقتها وقالت أنها من مواليد الإمارات ووالدتها إماراتية وأعطيت الجنسية بناء على ذلك وليس لأي سبب آخر.

ورفض عبد الله الاعتذار من بلقيس التي انزعجت من كلامه عنها وعن والدها، وقال إنها تقدمت بدعوى للحصول على نصف مليون دولار منه لكنها خسرتها.

واشار إلى أنه لم يُخطئ بحقها حتى يعتذر وليس لديه أي خلاف مع أي أحد، وهو مستعد للصلح معها بعد أن انتصر في الدعوى وظهرت الحقيقة.

عبدالله بالخير: لن أعتذر من بلقيس فتحي وهي حاولت تأخذ مني 2 مليون درهم وخسرت لأني تحدثت عن والدها فقط .. أنا انتصرت ومستعد للصلح! @Ali_Alalyani #مراحل_عبدالله_بالخير #قناة_SBC pic.twitter.com/zR7dbFmQmK — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 12, 2022

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