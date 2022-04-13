انفصال ويل سميث عن زوجته جادا سميث بعدما حصل في حفل الأوسكار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير صحافية أجنبية مفاجأة كبيرة عن قرب انفصال النجم ويل سميث عن زوجته جادا سميث بعدما حصل معهما في الأيام الأخيرة.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن انفصال ويل سميث وجادا ألمحت إليه الأخيرة في تصريحاتها قبل أيام حين قالت إنها لم تكن ترغب بالزواج منه.

الصحيفة نشرت معلومات تشير إلى أن الثنائي كادا ينفصلان بسبب قيام جادا بتوجيه انتقادات لاذعة له أمام 20 شخص من أصدقائه.

وعندما علق سميث على الواقعة قال: "لقد نشأت في منزل حيث شاهدت والدي يضرب أمي في وجهها، ولن أقوم بتأسيس منزل مثل الذي نشأت فيه، مع شخص يتحدث بكلام نابي وعنيف".

الصحيفة أشارت إلى أن تصريحات جادا الأخيرة وانتقادها لتصرف زوجها ويل أمام الملايين من شأنه أن يكون نقطة تحول نحو انفصال الثنائي خصوصًا أن سميث لا يتقبل هذا الأمر.

وكان الممثل العالمي كريس روك، أعلن عن قراره بعدم التحدث عن الصفعة التي تعرض لها من الممثل ويل سميث في حفل الأوسكار، إذ لم يتقاضَ أجرًا عن ذلك، بحسب صحيفة "بالم سبرينغز ديزيرت صن" الأميركية.

وقال كريس يوم الجمعة: "أنا بخير، لدي عرض كامل، ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر".

وتابع: "الحياة جيدة واستعدت سمعي بعد الصفعة".

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