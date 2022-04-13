فنان مصري ينفي تحرشه بمايان السيد : إيه يا مارلين مونرو

المصدر: موقع الامارات اليوم

نفى الفنان المصري مصطفي درويش، الاتهامات التي وجهتها له الفنانة الشابة مايان السيد عبر حسابها الشخصي في "فيس بوك" عن واقعة تحرش جنسي التي تعرضت له.

وقال الفنان مصطفى درويش، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة،" بقت ظيطة بقي يعني، ردًا على مايان يعني تم التحرش بيكي مرتين ومعرفتيش مرة من 6 سنين ومرة من سنتين وعرفتي دلوقتي؟".

ونفى الفنان مصطفى درويش، اتهامه بالتحرش بمايان السيد، مؤكدًا أنها تتدعي أنه تحرش بها مرتين منذ 6 سنوات متسائلًا لماذا ظلت طيلة هذا الوقت دون أن تتحدث، خاصة وأن قانون التحرش يحمي الفتاة أو المرأة ويعمل على استرداد كافة حقوقها.

وتابع: وزميل ممثل إيه اللي هيتحرش بيكِ يعني وإيه مش حاسة بأمان في شغلك مع الرجالة اللي هم 75% من الكرو في الشغلانة في إيه يا ست مارلين مونرو مالك، ده إيه الأوفر ده بصوت سبعبع.

تحدث الفنان مصطفى درويش، عن أزمة تصريحاته الخاصة بالفنانة هند صبري قائلًا: قرأت أن احتفالية موكب المومياوات قررت الاستغناء عن النجوم واعتمدت على هند صبري فقط.. أنا واحد عادي وطبيعي ومش بتعامل على السوشيال ميديا إني نجم وفنان، وكتبت يا جماعة إحنا معندناش حد مصري يتكلم عن مصريته، فجايبين حد من بره مصر.

وأضاف الفنان مصطفى درويش حديثه عن أزمته مع الفنانة هند صبري ليقدم اعتذاره لها قائلا "أخطأت في حق هند صبري، لأنها مصرية ومتزوجة وتعيش في مصر، هند مينفعش أتكلم عنها كده، واعتذرت لها، وأنا أسف يا هند، أنا بحبك ومكنش قصدي".

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