صابرين ترفض صورتها بالحجاب: أنا قمر بشعري الأصفر !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رفضت الفنانة المصرية صابرين صورتها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت على عرض صورتين لها واحدة بالحجاب والأخرى بدونه، قائلة إنها تفضل الصورة التي تظهر فيها بشعرها الأصفر.

وخلال استضافتها في برنامج العرافة على قناة المحور، سألت المذيعة الفنانة صابرين، قائلة: "إنتي في صف مين صابرين بالحجاب ولا صابرين من غير الحجاب".

وردت صابرين على المذيعة قائلة وهي تشير إلى صورتها وهي بدون حجاب: "القمر أم شعر أصفر دي".

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