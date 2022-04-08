«سيرتها على كل لسان».. زوج «مربوحة» الحقيقي يعلق على دورها في «الكبير أوي 6»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد أن نالت الفنانة رحمة أحمد فرج إشادة وإعجاب كبيرين بسبب أدائها في مسلسل "الكبير أوي 6 " في دور «مربوحة» مع النجم أحمد مكي، رد أحمد منصور، زوج رحمة الحقيقي على تعليقات الجمهور بشكل ساخر يتماشى مع طبيعة الموقف وتعليقات المتابعين.

ونشر أحمد منصور زوج الفنانة الصاعدة رحمة أحمد فرج، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، إذ شارك أكثر من منشور لزوجته بها صور لها من المسلسل، وكل منشور منهم كتب علي تعليقات مختلفة بشكل ساخر حسب صحيفة الوطن.

آخر تعليق كتبه أحمد منصور عن أداء زوجته كان من خلال مشاركته مجموعة صور لرحمة من المسلسل وتحديدا مشهد الأزياء الغريبة في غرفة النوم مع أحمد مكي، وكتب عليه: «أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل رجعت لقيت سيرة مراتي على كل لسان».

وشارك أحمد منصور أكثر من منشور آخر لرحمة، ومنها مثلا مجموعة صور أخرى من مشاهد مختلفة لها عن أنها قادرة على تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد وكتب عليها ساخرا: «طب والله تمثيل.. كل ده تمثيل».

وخلال الحلقات الـ3 الأخيرة من مسلسل الكبير أوي الجزء 6، نجحت رجمة أحمد فرج في خطف أنظار الجمهور، وعلى الرغم من أن البعض كان يتوقع أن الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوي الشهير لن ينال إعجاب الكثير ولن يكون في مستوى نجاح الأجزاء السابقة، إلا أنه بفضل أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وطاقم العمل نجح المسلسل حتى الآن بشكل كبير، وبرزت خلاله نجمة جديدة في عالم الكوميديا وهي رحمة أحمد فرج.

لعبت رحمة دور «مربوحة» زوجة الكبير في الجزء الـ6 من مسلسل الكبير أوي، وعلى الرغم من أن البعض اعتقد أنها تحل محل دنيا سمير غانم التي كانت من أبرز نجوم المسلسل، إلا أنها فرضت نفسها بشخصية مختلفة تماما نالت إعجاب الجمهور من الظهور الأول.

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