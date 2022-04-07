أثار الاعجاب والحيرة... هل صوت ياسر جلال في «الاختيار 3» حقيقي ام دوبلاج

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثار النجم المصري ياسر جلال، موجة واسعة من الاعجاب، في دوره بمسلسل «الاختيار 3 القرار»، والذي يجسد خلاله شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإتقان واحترافية كبيرة محيرة، ولم يتوقف الاعجاب عند حد الشكل، بل أثارت نبرة صوت ياسر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرون اختلط عليهم بعض المشاهد لدرجة أنهم اعتقدوا أنه صوت الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مصادر من صناع العمل لصحيفة "المصري اليوم"، أن الفنان ياسر جلال هو من أدى صوت شخصيته في العمل كاملة، ولم يكن هناك دوبلاج لأي مشهد في العمل على الإطلاق، وقد قام بتدريبات لفترة طويلة إلى أن وصل إلى هذه المرحلة من الاتقان.



يذكر أن الاختيار 3 من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويعرض عبر قناة «ON»، تحت شعار «حقائق تعرض لأول مرة»، ويشارك في الجزء الثالث النجم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، أحمد السقا وصبري فواز، أحمد بدير، خالد الصاوي عبدالعزيز مخيون.

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