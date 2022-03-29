نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب تدهور الحالة الصحية لوالده

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن إن والده أصيب ببكتيريا في المعدة بسبب الإهمال الطبي، خلال تواجده في إحدى المستشفيات خلال الفترة الماضية، متابعا أن الحالة الصحية لولده ليست جيدة وأنه يعيش على الأجهزة الطبية، وما زالت الحالة صعبة.

وكانت أسرة عبد الرحمن أبو زهرة، نقلت الفنان الكبير إلى مستشفى الجلاء العسكري، بعد أن ساءت حالته الصحية، إذ قال نجله لـ «القاهرة 24»، إنه يعاني من مشكلة صحية كبيرة، وزادت نسبة الجفاف التي يعاني منها، وأنه لا جديد في الحالة الصحية لولده وأنه مازال يتلقى الرعاية الطبية ويخضع لتحاليل وفحوصات، لكن مازال في غرفة العناية المركزة يعيش علي الأجهزة الطبية، وطالب محبيه بالدعاء له



وكان نجل عبد الرحمن أبو زهرة، اشتكى من سلوكيات بعض المواطنين أثناء نقل والده إلى مستشفى الجلاء العسكري، إذ أن بعض السائقين لم يفسحوا الطريق لعربة الإسعاف.

ونشر أحمد عبد الرحمن أبو زهرة فيديو، أثناء نقل والده في عربة الإسعاف، من منطقة الدقي إلى منطقة مصر الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشوار استغرق أكثر من ساعة بسبب ازدحام الطريق.

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