وفاة الفنان المصري عهدي صادق بعد صراع مع المرض

المصدر: موقع الامارات اليوم

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عهدي صادق بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا، في قلوب جمهوره وجميع محبيه بمصر والوطن العربي.

وأكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، وفاة الفنان عهدي صادق. بحسب عدد من الصحف المحلية.

وطالب منير مكرم، الجميع، بالدعاء للراحل، بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكان الفنان عهدي صادق قد خضع لعملية بزل في البطن، خلال الأيام الأخيرة، ودخل بعدها للعناية المركزة؛ بعد أن تدهورت حالته الصحية.



وكان أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد اشار قبل ايام إلى أن الحالة الصحية لعهدي صادق غير مستقرة، مطالبًا الجميع بالاستمرار بالدعاء له حتى يمر من هذه الأزمة بسلام، ويعود لجمهوره في أقرب وقت.

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