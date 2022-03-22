الطلاق وقع بشكل رسمي قبل شهر.. تفاصيل إنفصال معتصم النهار ولين برنجكجي

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أثار خبر إنفصال معتصم النهار وزوجته لين جدلاً واسعاً بعد أن أعلنه برنامج "تراندينغ" وأكد وقوع الطلاق بينهم، بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب خلافات نشأت بينهما خلال الفترة الماضية.

ومن الواضح أن الثنائي (الذي كان يبدو للجمهور مثالياً) قد إختار كل منهما إلتزام الصمت وعدم نشر أي خبر عبر السوشيل ميديا عن علاقتهما كما ابتعدا عن الإدلاء بالتصاريح الصحفية.

وأكدت مصادر فنية أن الخلاف بين الثنائي ليس جديداً بل تعاني علاقتهما منذ سنوات من عدم إستقرار وبين الفترة والأخرى تحصل مشاكل بينهما تظهر بعض خيوطها على مواقع التواصل الاجتماعي كحذف صور تجمعهما عن حسابتهما الشخصية وغيرها من الأمور.

الطلاق أيضاً (ليس حديث جداُ) بل حصل منذ حوالى الشهر، ولين تتواجد حالياً مع إبنتها في منزلهما بسورية، ومعتصم في بلد آخر.

لا يعاني معتصم ولين من صعوبة الإنفصال بشكل كبير فهو قد تم بالتوافق بين الطرفين وليس بسبب مشاكل كبيرة حسب ما أكدت المصادر، فالإحترام موجود لكن التفاهم أصبح صعباً بينهما، لذلك كان الحل بالإبتعاد بما يصب بمصلحة الطرفين وعن إقتناع.

وكانت لين برنجكجي حذفت الصور التي تجمعها بمعتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهو ما جعل الجمهور يتكهن انفصالها عن النهار، لتعود من جديد وتنشر صورة تجمع بينهما مع ابنتهما ساندرا، وعلقت عليها: "عائلتي" لتنفي ما أثير حول طلاقهما.

لكن وصل الأمر حالياً بحذف الثنائي الصور التي تجمعهما سوياً عبر صفحاتهما على "السوشيال ميديا"، ما عدا الصور التي تجمعهما بابنتهما ساندرا، بالإضافة إلى إلغاء كل منهما متابعة الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يؤكد حقيقة الأنباء.

يشار إلى أن معتصم النهار، كان صرح قبل فترة في أحد البرامج التلفزيونية، أن هناك العديد من الخلافات بينه وبين زوجته، وأنه لا يوجد توافق بينهما إلى حد كبير.

وكانت شائعات عديدة أثيرت حول انفصال الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي منذ أن تزوجا عام 2015، وأعربا أكثر من مرة عن انزعاجهما من هذه الشائعات التي يتم ترويجها، والتي ليس لها أي أساس من الصحة.

وتزوج معتصم النهار من لين برنجكجي، التي كانت إحدى معجباته، ولكن أسرة لين كانت رافضة زواج ابنتها من النهار، لكونه نجماً مشهوراً، وسيحدث العديد من الخلافات بينهما بسبب طبيعة عمله كممثل وله معجبات عدة، إلا أن لين تمسكت به وأصرت على الزواج منه، وأنجبا ابنتهما ساندرا في عام 2016.

ويتوجه معتصم نهاية هذا الأسبوع الى دبي وذلك للمشاركة في تصوير إعلان لماركة عالمية سيصبح هو الوجه الإعلاني لها.

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