الموت يغيّب فنانة عُمانية قديرة خلال تصوير احد الاعمال

المصدر: موقع الامارات اليوم

غيّب الموت، الفنانة العمانية القديرة شمعة محمد، صباح اليوم الأربعاء، إثر سكتة قلبية دهمتها أثناء تواجدها في السعودية لتصوير أحد الأعمال، حيث وافتها المنية عن عمر يناهز 64 عاماً.

وتعتبر شمعة محمد من اشهر النجوم في سلطنة عمان والخليج حيث لها مسيرة فنية طويلة تتجاوز الأربع عقود قدمت من خلالها أروع الأعمال الفنية.

وكانت محمد قد ولدت في الكويت عام 1958، ودرست فيها المرحلة الابتدائية، قبل استكمال دراستها في البحرين، لتستقر بمنتصف السبعينات في سلطنة عمان.

كما شاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية الخليجية، بينها مسلسلات «قراءة في دفتر منسي»، «يا تصيب يا تخيب»، «الشمس تشرق من جديد» و«العاصوف»، وكان آخرها مسلسل «اسمع وشوف».

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