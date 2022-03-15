هيدي كرم: الرجل عبء على المرأة أكثر من الاطفال

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت الفنانة هيدي كرم أن الرجل يمثل عبئًا كبيرًا على المرأة، بل وأكبر من عبء الأطفال.

وأضافت هيدي خلال برنامج «راجل و2ستات» موقفًا لأحد صديقاتها قالت فيه إن زوجها عبء عليها وعلى الأطفال، مشيرةً إلى أن هذه حالة استثنائية ولكن أحيانًا المرأة تضع خطوطًا عريضة في المنزل وحين يتدخل الرجل في هذا تصبح مشكلة.

تابعت الفنانة أن ثلاثة أرباع الرجال لا يرفعون كوبًا من المطبخ، بل يصبحون عبئًا على ما تقوم به المرأة في المنزل بجانب مسؤوليتها العديدة، لافتةً أن هناك دراسات أكدت هذا الأمر.

وأضافت أن الرجل أحيانًا يكون عبئًا صحيًا ونفسيًا على المرأة، وهو ما رد عليه الفنان سامح حسين مازحًا بالقول: «إنتوا اللي عبء على الراجل».

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