تطور جديد في دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

المصدر: موقع الامارات اليوم

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل النظر بالدعوى المقامة من المحامي فهمي بهجت حتى الـ22 من مايو، والتي يطالب فيها بوقف بث برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى.

وأكد أن«البرنامج يشكل خطرا داهما على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ويخالف الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة مستعجلة». بحسب عدد من الصحف المحلية.

وطالب بـ«ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج «حديث القاهرة»، لاستمراره وتعمده في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار إلى أن«عيسى اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة، كما أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهن وتقاليدهن وأعرافهن وتسئ إلى صورتهن بالمجتمع».

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