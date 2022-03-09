بخط يده.. أسرار جديدة لا يعرفها أحد عن عبد الحليم حافظ

المصدر: مروة سليم - دبي

يستعد مركز الهلال للتراث التابع لمؤسسة دار الهلال، للكشف عن مذكرات جديدة للفنان عبدالحليم حافظ، وذلك بالتزامن مع مرور 45 عاماً على رحيله خلال الشهر الجاري، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المذكرات التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة من خلال مجلد تذكاري ضخم تحت مسمى "عبدالحليم حافظ.. أيام من عمره"، تتضمن أسرارا جديدة عن حياة العندليب الأسمر.

وتتضمن المذكرات مواقف كتبها عبدالحليم حافظ بخط يده، وذلك حسب ما قاله الناقد السينمائي أشرف غريب، مدير مركز الهلال للتراث في تصريحاته لصحيفة الوطن، مضيفاً أن من بينها أزماته وعلاقاته بزملائه داخل الوسط الفني في هذا التوقيت مثل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وملك العود فريد الأطرش، والسندريلا سعاد حسني وغيرهم من نجوم زمن الفن الجميل.

وأضح غريب أن هذه المجموعة الجديدة للمذكرات المرتقب طرحها، تعد بمثابة المحاولة الرابعة للعندليب في تسجيل بعض المواقف التي مّر بها.

وأضاف أنه كان هناك ثلاث محاولات سابقة، المرة الأولى كانت في خمسينيات القرن الماضي بالتزامن مع بداياته الفنية، وظهرت المحاولتان الأخريتان بعد وفاته.

وتزيح المذكرات الجديدة الستار عن حقائق وتفاصيل لايعلمها الكثيرين، بخلاف الكشف عن مجموعة من الصور النادرة والمقالات المهمة لكبار الكتاب والأدباء لهذا الزمن بما يعكس الجوانب الخفية والأسرار في حياة عبدالحليم.

من جانبه كان نجل شقيق عبدالحليم حافظ محمد شبانة قد أعلن عن أنه بصدد طرح تسجيلات صوتية للعندليب، قام بتسجيلها قبل سفره لرحلته العلاجية الأخيرة في لندن، ويتحدث فيها عن أسباب عدم زواجه وقصص الحب التي مّر بها، كما يكشف حقيقة ارتباطه وزواجه من سعاد حسني.

يذكر أن الفنان الراحل هو أحد أشهر نجوم مصر والوطن العربي، وتوفي يوم 30 مارس عام 1977 عن عمر ناهز 48 عاما باعتباره من مواليد 21 يونيو 1929.

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