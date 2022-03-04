"نية سياسية لتشويه سمعة شاروخان".. نجم هندي ينضم للمتعاطفين مع قضية آريان خان

المصدر: إعداد: سمير سعيد

منذ اعتقال أريان خان نجل نجم السينما الهندية شاروخان في قضية مخدرات العام الماضي، قالت شخصيات هندية أن الاعتقال كان لدوافع سياسية.

وأيد الكثيرين هذه الفرضية، من برلمانيين ومشاهير.

وانضم نجم سنيما المالايالام في الهند توفينو توماس إلى هذه القائمة، وقال في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن القضية برمتها كانت محاولة لتدمير سمعة شاروخان ونجله آريان.

ففي مقابلة مع "بوليوود هنجما"، ذكر توفينو أن سمعة آريان قد تأثرت، وأضاف :"كانت هذه نيتهم. كان هذا هو الهدف، في اعتقادي، بناءً على ما نعرفه الآن، كان هناك نية سياسية لتدمير سمعة شاروخان وابنه. أنا لا أقول ذلك ، لكن يبدو أن الأمر كذلك".

وفقًا لمصدر إخباري، فشل فريق التحقيقات الخاصة التابع لمكتب مكافحة المخدرات في إثبات أي دليل على تورط آريان في القضية، ومع ذلك، أكد المصدر في وقت لاحق أن هذا لا يعني أن ساحته مبرأة.

ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، ظهر توفينو في أفلام المالايالام.

وفي العام الماضي، حقق دور البطل الخارق مينال مورالي، الذي جسه توفينو، نجاحًا هائلاً، حيث أشاد النقاد والجمهور على حد سواء بفيلمه على Netflix ، الذي دفع الممثل إلى الإتجاه بعيدًا عن الأعمال المالايالامية.

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