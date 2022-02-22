بريتني سيبرز..تتقاضى 15 مليون دولار لكتابة مذكراتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وقعت المغنية الأمريكية بريتني سيبرز عقدا بقيمة 15 مليون دولار لكتابة مذاكراتها، التي تناقش فيها حياتها المهنية والأسرية، ومشكلة الوصاية التي أطلق سراحها منها في نوفمبر الماضي.

وأكد مصدر مقرب من سيبرز لـCNN أن هذه الاتفاقية، قد تمت مع دار النشر «Simon&Schuster»، وذلك بعد عدة مزادات بين دور نشر مختلفة، وقال المصدر «الصفقة هي واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق، بعد صفقة مذكرات أوباما»، حيث بيعت حقوق كتب باراك وميشيل أوباما عام 2017 بأكثر من 60 مليون دولار.

و تأتي المذكرات لتوثق مسيرة حياة المغنية بريتني سبيرز، وما عاشته من نجاحات وإخفاقات، وعلاقتها بأسرتها، ووصاية والدها عليها التي استمرت لأكثر من 13 عاما، وقد اعتبر بعض النقاد أن الكتاب يأتي ردا على ما ورد في كتاب شقيقة بريتني، «جيمي لين سبيرز» التي أصدرته في يناير الماضي وتناولت في حملتها الترويجية للكتاب، حياة بريتني وأزماتها.

وكانت قد ألمحت المغنية إلى أنها مستعدة لكتابة سيرتها الذاتية من خلال مشاركة صورة لآلة كاتبة قديمة في أوائل يناير. كتبت بريتني سبيرز في تعليق على المنشور،«هل يجب أن أبدأ من البداية ؟»

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