مصدر يكشف عقوبة عمر كمال بعد إهانته هاني شاكر

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية المصرية، إن عقوبة المطرب عمر كمال في واقعة اتهامه بإهانة الفنان هاني شاكر، لن تكون الإنذار كما حدث في المرة السابقة عندما تم إيقافه واتهم وقتها بالإساءة لمصر، كما لن تكون العقوبة الشطب لأنه ليس عضواً عاملاً في النقابة.

وكانت النقابة قررت في وقت سابق إيقاف عمر كمال عن الغناء كأمر إداري حتى يتم التحقيق معه حين يعود للقاهرة، وذلك بعد ظهوره في فيديو يتحدث خلاله بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال المصدر إنه تم إنذار عمر كمال من قبل مرتين؛ الأولى وقتما تلفظ بألفاظ خادشة فى حفل خاص، وحينها تم التحقيق معه وأوضح أن الفيديوهات قديمة، وأن البعض يحاربه بعد نجاحه، والمرة الثانية كانت بعد أزمة الحفل الذي استبدل فيه إحدى كلمات أغنية بنت الجيران.

وأكد المصدر أن العقوبة هذه المرة لن تكون الإنذار كما حدث من قبل؛ فقانون النقابة يوجه اللوم في البداية ثم الإنذار ثم الإيقاف إلى أن يصل إلى آخر مرحلة، وهي الشطب، لافتاً إلى أن الشطب لن يكون عقوبة كمال لأنه ليس عضواً عاملاً في نقابة المهن الموسيقية، وأن فئة كمال وشاكوش يتم سحب التصريح منهم فقط وليس الشطب.

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