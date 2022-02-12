ما الذي ابكى أنجلينا جولي يوم الاربعاء الماضي ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجهشت النجمة العالمية أنجلينا جولي، بالبكاء، وهي تلقي كلمة لها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النجمة العالمية وهي تبكي أمام المجلس.

وجاء بكاء أنجلينا، بعدما ألقت كلمة أمام المجلس للتعبير عن دعمها لضحايا العنف المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي.

وقالت أنجلينا، في كلمتها إن هناك بالفعل العديد من الأطفال والنساء عاجزين، لأن النظام فشل في حمايتهم، وهو ما يحطم قلوبنا.

وأضافت أنجلينا وهي تبكي على الوضع الحالي: “عندما يكون هناك صمت من الكونغرس. مشغول جدا بتجديد قانون العنف ضد المرأة لمدة عقد. فإن هذا يعزز الشعور بانعدام القيمة. وأعتقد أن المعتدى على حق، أعتقد أنني لا أستحق الكثير، ولهذا السبب يعد تمرير هذا القانون أحد أهم الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

كما نشرت أنجلينا، عبر حسابها الرسمي بمنصة انستغرام، صورة لها برفقة ابنتها زهراء، التي تواجدت معها في مجلس الشيوخ لسن قانون مناهضة العنف ضد المرأة.

كما علقت أنجلينا، قائلة: “ممتنة للانضمام إلى المدافعين والمشرعين المتفانين. كما يسعدني أن أشارك في الدعوة مع زهرة، لحضورها لتهدئة أعصابي قبل المؤتمر الصحفي”.

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