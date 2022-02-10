رابح صقر يستشير جمهوره في "نوع من البشر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك الفنان السعودي رابح صقر جمهوره كلمات أغنية جديدة تحمل عنوان "نوع من البشر" كلمات فيصل السديري وألحان سهم.

ونشر صقر على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا: "حبيت أستشيركم في موضوع فني مقبلين على ذكرى عزيزة علينا يوم التأسيس 22-2-2022 وفيه إجازة رسمية هل حابين أطرح الأغنية الثانية في نفس اليوم أو نخليها يوم 3-3-2022.. رأيكم يهمني يا أغلى جمهور".

كما شارك متابعيه كلمات أغنية "نوع من البشر"، التي بدأت بهذه الأبيات: "فيه نوع من البشر يخطي وإذا الموضوع عدا للأسف ما يستحي بالعكس يزداد التمادي".

وكان الفنان السعودي قد طمأن جمهوره سابقاً على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته.

ونشر مقطع فيديو ظهر فيه يمارس رياضة المشي على جهاز السير الكهربائي في إحدى الصالات الرياضية.

كما أرفقه بتعليق قائلاً: "حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور، واجد تغمروني بحبكم".

كذلك أضاف: "أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب، طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم، واجد أحبكم".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، طلب رابح صقر من جمهوره الوقوف بجانبه، لافتاً إلى أنه يمر بمرحلة صعبة واكتئاب شديد، بعد العملية التي أجراها مؤخراً في القلب.

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