تطورات جديدة في واقعة سرقة هاتف خالد الغندور

المصدر: القاهرة - متابعات

قررت النيابة العامة بجنوب محافظة القاهرة المصرية، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، حيث كان المتهمين تم إحالتهم فى وقت سابق إلى المحاكمة بتهمة سرقة هاتف اللاعب السابق والإعلامي خالد الغندور من أعلى الطريق الدائري في المعادي.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عقب ضبطهم في واقعة السرقة، تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها، ووجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على المتهمين بسرقة خالد الغندور، وكشفت التحريات أن المتهمين "أ.م" ويبلغ من العمر 25 سنة والثانى "م.س" 28 سنة، قاما بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news