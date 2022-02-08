فيديو يثير ضجة ..حقيقة تنازل هاني شاكر عن الجنسية المصرية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.‏

ونشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين فيديو حصول هاني شاكر على جنسية دول الكاريبي، لكن بسبب الجدل المثار تم حذفه بطلب منه، وفقا صحيفة «النهار» اللبنانية.

وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي «السوشيال ميديا» حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.

وسارع هاني شاكر للتأكيد في تصريحات صحيفة «اليوم السابع» المصرية «أنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس».

وتابع شاكر مبينا أن «حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة».

وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، في تصريحات لصحيفة «النهار» أن الجنسية التي حصل عليها هاني شاكر شرفية فقط من أجل «الوجاهة الاجتماعية»، بحسب تعبيره ولكي يتمكن من التحرك بحرية ضمن دول الكاريبي وإليها دون تعقيدات.

وتتراوح تكلفة جنسية دول الكاريبي بين 100 و150 ألف دولار أمريكي.

الوطن للأغنياء و الوطنية للفقراء

هاني شاكر اخد جنسية دول الكاريبي 😀

هي مصر دي ملهاش اهل يسالوا عليها 😑 pic.twitter.com/7ye0aQvjMq — جيڤارا المصري🦅| الأساسي 🇪🇬 (@guevara25janu) February 7, 2022

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