محمد رمضان يسخر من ذاكرة نوال الزغبي: «ربنا يبارك لك في صحتك» فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سخر الفنان المصري، محمد رمضان، من الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بسبب تصريح إعلامي أدلت به ‏بشأنه وأثار استفزازه.‏

ونشر رمضان، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي تصريح نوال الزغبي في برنامج «حبر سري»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس» المصرية، والذي تؤكد فيه أنها لم تسمع عنه من قبل.

وأقسمت نوال الزغبي في تصريحها المتلفز أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.

وعلق محمد رمضان على تصريح نوال الزغبي قائلا: «حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر».

وأرفق محمد رمضان مع رده على نوال الزغبي مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته «نمبر وان»، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته «مصباح علاء الدين»، والذي يردد فيه: «اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك».

ويستعد ينتظر محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، والتي روّج لها بنشر مقطع منها يظهر فيه وهو يرتدي زيا فرعونيا، ويدخن سيجارة ضخمة.

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