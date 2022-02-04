إلهام شاهين تعلّق على الأزمة بين صبحي وآل الشيخ: "بلاش تأججوا صراعا بين بلدين"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علقت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، على أزمة زميلها محمد صبحي، مؤكدة على أنه فنان "له قيمة فنية كبيرة والجميع يعلم ذلك".

وقالت شاهين في تصريحات لموقع "المصري اليوم": "الفنان محمد صبحي مش محتاج أدافع عنه، لأنه فنان كبير، وهو أستاذي وصديقي، وشهادتي فيه معروفة، كما أن موقفه من السعودية هو أعلنه في تصريحات صحفية".

وطالبت وسائل الإعلام بعدم إشعال الأزمة بين البلدين: "بلاش تأججوا صراعا بين بلدين".

وأحدث تصريح صبحي، بخصوص مهرجان" Joy Awards" السعودي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وردود أفعال كبيرة من ممثلين ومشاهير في البلدين كليهما.

حيث قال الفنان المصري إنه لم يقبل عرضا بـ"ملايين الدولارات" لتقديم عمل مسرحي على هامش موسم الرياض الترفيهي، مشيرا إلى أنه يرفض السفر إلى السعودية لتقديم عمل فني تحت شعار الترفيه، مردفا بأنه ليس "مرفهاتي".

وفي وقت سابق، نشر الفنان المصري تدوينة في صفحته عبر فيسبوك، تزامنا مع تعليقات لرئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، وصف فيها محمد صبحي بـ"المشخصاتي" حيث كتب صبحي: "أتحدث عن مسلسل عُرض عام 2007 يحمل اسم (رجل غني فقير جدا)، والمعنى من المسلسل ما قيمة أن يكون الرجل غنيا بماله، وفقيرا بعلمه وأخلاقه، أشفق على جاهل يتألم من جهله".

وأضاف صبحي: "أتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخلاقه.. والمال لا يرفع قيمة الجاهل، ولا يغني من كان في وطنه مكرما غنيا".

وكانت أزمة آل الشيخ وصبحي قد أثارت جدلا واسعا بعد رفض صبحي عرض مسرحيته "خيبتنا" في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على العمل تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر": والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه ولازم نكشف على قواه العقلية".

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