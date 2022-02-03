وفاة الفنانة المصرية القديرة عايدة عبد العزيز

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

توفيت منذ ساعات الفنانة المصرية القديرة عايدة عبد العزيز، عن عمر ناهز 85 عاما، ورحلت عايدة عبدالعزيز، بعد سنواتٍ طويلة من الإصابة بمرض ألزهايمر.

وكشفت ابن شقيقة الفنانة عايدة عبدالعزيز، في تصريحٍ لصحيفة «الوطن»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، موضحة أنّ حالتها الصحية كانت مستقرة بشكلٍ طبيعي، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية فور استيقاظها من النوم، صباح اليوم، حتى خضعت لجلسة أكسجين، بجانب حصولها على الأدوية.

وتابعت: «فجأة وهي قاعدة على الكرسي، لاقيناها فقدت النطق تمامًا وبشكلٍ مفاجئ، اتصلنا على الإسعاف، لكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها»، مطالبة من الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

قدمت الفنانة عايدة عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية بين المسرح و الأفلام والدراما، وكان آخر أعمالها مسلسل «دهشة» عام 2014، مع الفنان الكبير يحي الفخراني.

وأصيبت عايدة بألزهايمر آن ذاك، حيث بدأت أعراض المرض بعد وفاة زوجها عام 2013، لعدم تحمله صدمة فراقه، وصرح ابنها في لقاء خاص مع «الوطن»، بأن والدته تنسى أحيانا وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، والذي أنجبت منه شريف وابنة أخرى.

ومن أبرز أعمال عايدة عبد العزيز الفنية، مشاركتها مع عادل إمام في «النمر و الأنثى»، بشخصية عدلات، و أيضا دورة الجدة في «يوميات ونيس»، بجانب مشاركتها في العديد من الأعمال و التي منها، «حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»،«ملكة في المنفى»، «أوراق مصرية»، «الفرار من الحب»، «كعب داير»، «هليوبولس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس» و«خرج ولم يعد»، «الحفار».

بجانب مشاركتها المتميزة بأعمال آخرى بالمسرح، ومن أشهر أعمالها المسرحية، «دائرة الطباشير»، «ملك يبحث عن وظيفة»، «النجاة»، «شجرة الظلم»، «دونجوان»، «ثمن الحرية»، «المهاجر»، «لعبة السلطان»، «السيرك الدولي»، «شيء في صدري»، «الأرض».

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