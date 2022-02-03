«فين دعمك يا نقيب الممثلين».. مصريون يدعمون محمد صبحي وينتقدون صمت النقابة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصدر اسم الفنان المصري محمد صبحي مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج «#كلنا_محمد_صبحي»، بعد هجوم سعوديين عليه بسبب تصريحاته حول عدم مشاركته في موسم الرياض.

هاشتاج «كلنا محمد صبحي» جاء وسط صمت الوسط الفني ونقابة المهن التمثيلية بعد انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدره محركات البحث عبر «تويتر» و«فيسبوك»، وطالب الجمهور نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بدعم الفنان محمد صبحي أسوة بموقفها الداعم للفنانة منى زكي بعد هجوم شديد طالها خلال أزمة فيلمها «اصحاب ولا أعز».

ودشن عدد كبير من الجمهور عبر وسائل الاتصال الاجتماعي هاشتاج «كلنا محمد صبحي» وذلك دفاعًا عن القيمة الفنية وصاحب الأعمال الدرامية والتلفزيونية الفنان محمد صبحي، وغردت متابعة من الجمهور على الهاشتاج عبر مواقع التواصل «تويتر» قائلة: «#كلنا_محمد_صبحي نحن نحترم وجهة نظرك».

ونشر متابع آخر صورًا من أعمال الفنان محمد صبحي عبر «تويتر» وكتب: «#كلنا_محمد_صبحي محمد صبحي أفضل ممثل في مصر والوطن العربي وله أعمال رائعة جدا ورسالة واضحة في جميع أعماله. من أفضل وأنجح أعماله عائلة ونيس التي ما زلنا نتعلم منها الفضيلة والأخلاق وتربية الأبناء».

ونشر متابع أخر صورًا للفنان محمد صبحي أثناء تكريمه من القوات المسلحة قائلًا: «الكلية الحربية تكرم الفنان محمد صبحى، إنها أشياء لا تباع ولا تشترى ولا تنتهى ولا تستبدل إحنا التاريخ»، وعلق آخر عبر «فيسبوك»: «فين يا نقيب الممثلين دعمك للقيمة والقامة الفنية محمد صبحى ؟! #ما_تزعلوش».

وتعود تفاصيل القصة، حين انتقد الفنان محمد صبحي في أحد البرامج التلفزيونية مشاركة النجوم في موسم الرياض بهذا الشكل المبالغ، قائلًا: «أرفض كفنان أن أقدم الفن تحت عنوان الترفيه أنا مش مرفهاتي».

ليبدأ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بالتعليق على الأمر، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: «عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والاحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر.. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية.. هذه إساءة غير مبررة لهم وكذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني».

وتابع: «هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا؟!..الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية.. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام .. ولم يقل أحد إنها جاءت كـ(مرفهاتية)!! إن لم يكن الفن متعة وفائدة وترفيه فماذا يكون؟!!».

تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، علق على الأمر، وعن عرض الملايين على صبحي لتقديم عرض هناك، قائلًا: «والله أنا أبغي (أريد) أعرف اللى عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية».

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