رامز جلال بريء من السرقة للمرة الثانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، رفض الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة «إم بي سي مصر» وشركة «إي بروديوسر»، التي أقامتها الكاتبة هيام سليم، تتهمه فيها بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني.

وقالت هيام سليم في الدعوى، إنها قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وسجلت فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث بدأت في وقت سابق العمل على الفكرة المكتوبة، انتهاء إلى تسجيلها في الشهر العقاري قبل تصوير البرنامج بما يُقارب السنة، تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز، ومدير أعماله، ومدير البرنامج، ولكنهم اعتدوا على الفكرة المكتوبة للمصنف، والعمل بها حرفيًا.

وتعد تلك الدعوى، هي الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض دعوى الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج رامز الرمضاني.

وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة «إم بي سي» مصر وشركة «إي بروديوسر» من قبل الكاتبة هيام سليم، وإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية.

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