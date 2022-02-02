القضاء المصري يفصل اليوم في قضية سرقة رامز جلال لفكرة برنامجه الرمضاني

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

تعقد المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، اليوم الأربعاء، جلسة للحُكم في الدعوى المقامة من الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة mbc بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني.

وقالت هيام سليم في الدعوى، إنها قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وسجلت فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق بالبدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري قبل تصوير البرنامج بما يُقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج، وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض دعوي الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".

وقضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة "إم بي سي مصر" وشركة "إي بروديوسر" من قبل الكاتبة هيام سليم، وإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية.

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