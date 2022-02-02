وفاء عامر تكشف تفاصيل حريق منزلها

المصدر: القاهرة - متابعات

سيطرت الحماية المدنية في مصر على حريق نشب أمس في العقار الذي تقيم فيه الفنانة وفاء عامر بمنطقة الدقي، وانتدبت جهات التحقيق عناصر الأدلة الجنائية لمعاينه آثار الحريق، ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الحريق نشب بشقة سكنية في أحد العقارات بالدقي، وكانت الشقة محل الحادث هي الشقة التالية لشقة الفنانة وفاء عامر، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وأذاعت الفنانة وفاء عامر بثاً مباشراً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيه إنها تلقت اتصالاً هاتفياً صباحاً من حارس العمارة التي تقيم بها، بوجود حريق، وقامت مع ابنها بالطرق على باقي الشقق في العمارة لإيقاظ سكانها، لافتة إلى أن أجهزة الحماية المدنية سيطرت على الحريق وتم فصل الغاز والكهرباء عن العمارة.

وأوضحت أنه لم يحدث خسائر في شقتها جراء الحرائق، لكن جيرانها حدثت لديهم الكثير من الخسائر.

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