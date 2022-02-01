سر انتحار تشيزلي كريست ملكة جمال أميركا السابقة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد انطلاق خبر وفاة تشيزلي كريست ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة منتحرة عن عمر ناهز 30 عام، أكدت الأخبار في ولاية منهاتن الأميركية على أن الراحلة قد قامت بالقفز من فوق مبني داخل الولاية، وهو ما أدى إلى وفاتها، وقد قام الكثير من مشاهير الوسط بنعي الراحلة من بينهم ملكة الجمال السابقة ريما فقيه والكثير من المقربين من الراحلة من الرجال والسيدات.

أكدت التقارير الصادرة عن الشرطة في ولاية منهاتن الأميركية على أن ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيزلي كريست قد وافتها المنية، وذلك بعد أن أقدمت على الانتحار والقفز من الطابق 29 من مبنى أوريون في الولاية، وقد اكدت التقارير الأولية على أن السبب وراء الوفاة هو الانتحار، ولكن من المتوقع خلال الفترة الماضية أن يكون هناك الكثير من التحقيقات للوقوف على السبب الرئيسي للوفاة وتشريح الجثة.

وقد قامت عائلة الراحلة بتأكيد الوفاة من خلال البيان الذي تم نشره على "سي إن إن" "بخالص الحزن والأسى نعلن وفاة العزيزة تشيزلي"، كما قامت ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة أيضا ريما فقيه بنعي الراحلة، وذلك من خلال نشر صورة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وقد علقت عليها قائله "استريحي في سلام أيتها الملاك"، وقبل الوفاة قامت الراحلة بنشر بوست من خلال حسابها الرسمي بالتواصل الاجتماعي.

وقد كتبت في البوست "أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام"، وقد كانت الراحلة تسكن في مبنى أوريون في ولاية منهاتن وتحديداً الطابق التاسع، ولكنها قد شوهدت قبل الانتحار في الطابق رقم 29، وهو سر لم يتم الإفصاح عن تفاصيله حتى الآن، وقد أكدت على أنها أرادت أن تترك كل شيء من أجل والدتها والتي كانت منافسة لها على اللقب، ولم تؤكد المذكرة الخاصة بالوفاة وجود أي دافع للانتحار قد تم العثور عليه حتى الآن.

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