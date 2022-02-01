وفاء عامر تنجو من حريق البناية التي تسكن فيها : أنا زي الفل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجت الفنانة وفاء عامر، من حريق كبير نشب في البناية التي تقطن بها، وكشف الفنانة المصرية اليوم، عن نشوب حريق في العمارة التي تسكن عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك.

وأوضحت الفنانة وفاء عامر، قائلة إنّ الحريق نشب في العمارة منذ الساعة السادسة صباحا، بسبب ماس كهربائي.

وأكدت عامر أنّها بصحة جيدة: «الحمد لله أنا زى الفل وكويسة أنا وكل الناس اللى موجودين في العمارة»، كما وجّهت الشكر لرجال وزارة الداخلية والمطافئ على تصرفهم السريع وسيطرتهم على الحريق قبل أن يتسبب في أي خسائر.



وشاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها في وقت مبكر من اليوم ، بمنشور قالت فيه: «شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان، مرور العجوزة والنجدة ومطافئ العجوزة، ورجالة قسم الدقي، سرعة الاستجابة والمعاملة، عشمنا فيكم حريق في العمارة».

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