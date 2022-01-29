رامز جلال يستعد لرمضان المقبل .. ويسجد شاكراً لله ويستدرج "محمد عبده"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022 عقب حصوله على جائزة البرامج الأكثر مشاهدة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قائلا: "مينفعش مكونش موجود في رمضان السنة ادي".

ودائما ما يتصدر برنامج رامز للمقالب خلال شهر رمضان المبارك من كل عام نسب المشاهدة العالية عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث يستدرج ضحاياه من نجوم الفن والغناء ولاعبي كرة القدم في مصر والوطن العربي لخوض تجربة مثيرة يعتقد خلالها الضيف أنها تعرض حياته للخطر، ليكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية له.

وأكد رامز أنه سعيد جدا بتكريمه على مشواره في برنامج المقالب الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، وحصوله على جائزة أكثر البرامج مشاهدة mbc، حيث سجد على الأرض شاكراً لله على فوزه، ووجّه الشكر لقنوات «إم بي سي»، والمستشار تركي آل الشيخ، لدعمهما له طوال المواسم السابقة.

واعتذر لكافة ضحاياه في المواسم السابقة منذ بداية عرض البرنامج في عام 2009 ببرنامج «رامز حول العالم» وآخرها «رامز عقله طار» قائلا: "اللي عملت فيه مقلب وزعلان مني يسامحني.. أنا آسف"، وأعرب عن رغبته فى استضافة الفنان محمد عبده خلال الموسم المقبل.

ويستعد رامز جلال حاليا للمشاركة في فيلم "نصي الحلو" وبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث تم اختيار أماكن التصوير بالفعل وتعاقدت شركة الإنتاج مع مجموعة هائلة من النجوم، على رأسهم الفنان حمدي الميرغني والفنانة تارا عماد.. والفيلم من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، ومن المتوقع عرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news