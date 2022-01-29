مصر تتحرك رسميا لإعادة جثمان شقيقة الفنانة سهير المرشدي من اليابان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيلة مكرم، عن بدء ‏إجراءات سريعة وفورية لإعادة جثمان الصحفية، زينب المرشدي منتصر، من اليابان، وهي شقيقة الفنانة المصرية، سهير المرشدي.

وأعلنت مكرم عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن وصول جثمان الراحلة إلى طوكيو اليوم، وأن السفارة المصرية في اليابان انهت كافة المعاملات الورقية، سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على روحها.

وتابعت مشيرة إلى أن أول حجز متاح في الطيران الدولي هو الأول من شهر فبراير المقبل على الخطوط الإماراتية، بسبب ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة في مصر، نبيلة مكرم، أن السفارة المصرية في اليابان ستقوم باتخاذ اللازم في حال وجود أي حجز مفتوح قبل تاريخ الأول من فبراير.

وكانت الفنانة سهير المرشدي شكت باكية في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، اليوم الجمعة، أنها وأسرتها غير قادرين على استعادة جثمان شقيقتها، زينب المرشدي منتصر، من اليابان، مؤكدة أن شقيقتها "أعطت عمرها كله للعمل الصحافي، وكانت مصرية حتى النخاع وتعبّر عن ضمير مصر الحر"، بحسب قولها.

وتوفيت زينب المرشدي يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض في مدينة اوكاياما، التي تبعد عن طوكيو برا بحوالى 10 ساعات.

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